Ярославль, 10 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Ярославской области мобилизационный план выполнен на 98%. Об этом со ссылкой на военного комиссара региона Игоря Гостева сообщает областное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

10 октября первые 400 мобилизованных прибыли в Ярославское ракетное училище для прохождения военной подготовки. Губернатор Михаил Евраев уточнил, что до 16 октября к ним присоединятся другие призванные из запаса жители региона.

«Учить их будут офицеры с боевым опытом. В центре созданы все условия и для занятий, и для тактических учений, и для комфортного проживания», — рассказал Михаил Евраев.

В учебном центре на базе ракетного училища в Ярославле разместят 2476 человек, ещё около 500 мобилизованных направят на обучение в Кострому. Вместе с добровольцами в Ярославской области мобилизованы 3300-3500 человек.