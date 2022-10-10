Киев, 10 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В розыск объявила СБУ генерала армии Сергея Суровикина, командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения спецоперации. Данные размещены в базе МВД киевского режима.

Министерство обороны Российской Федерации Генерал армии Сергей Суровикин

Суровикина бандеровский режим обвиняет в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» территории, которую контролирует Киев, считая своим государством.

Напомним, ранее стало известно о ряде российских высокопоставленных лиц, которых СБУ объявила в розыск на фоне перелома в спецоперации и удара ВС РФ по ряду объектов на территории б. УССР.