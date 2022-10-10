Москва, 10 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. У России есть исторический долг перед Сербией, и она должна о нем вспомнить в момент, когда Запад проводит свой план по полному уничтожению сербской государственности. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 10 октября во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола под названием «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Флаги Сербии и России

«Что может и должна сделать Россия в отношении сербского народа, а не администрации Александра Вучича? Того сербского народа, который, несмотря ни на что, всегда был братом. Мы, русские, должны помнить всегда — именно героическое сопротивление в Югославии в 1941 году сковало 60 гитлеровских дивизий и дало нам в этот страшный 41 год дополнительный шанс выжить. И в том, что мы выжили, что Бог нас сохранил, есть великая заслуга Югославии и сербского народа. Мы должны сербам пожизненно, потому что 41 год — это был самый страшный год в нашей истории. Это год начала геноцида русского народа и других народов России. И в этой самой страшной ситуации сербы нам своим героическим сопротивлением помогли. И в 1999 году героическим сопротивлением Югославии и сербов многое в России было предопределено. Сам приход Путина к власти в 1999 году, несомненно, проходил в тени событий 1999 года в Югославии», — напомнил Колеров.

По мнению главного редактора ИА REGNUM, Россия должна вернуть исторический долг по отношению к Сербии таким образом, что в момент неизбежной капитуляции президента Сербии Александра Вучича перед Западом Россия останется верна сербскому народу.

Модест Колеров Надо выработать «второе будущее», которое произойдет после той катастрофы, к которой ведет Сербию Вучич. После этой катастрофы мы должны иметь готовую экспертизу, готовую практику, готовую политическую линию в отношениях с сербским народом в Сербии. Это наш исторический долг. Пусть нас не каждый серб любит, это право каждого человека. Но интеллектуально мы должны быть к этому готовы для того, чтобы подготовить политическую программу нашего государства к этому «второму будущему». Мы проиграли сейчас Сербию Вучичу, но мы на стороне сербского народа. И мы должны это сделать, мы должны сформулировать свою историческую ответственность.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против России, пока давление Запада не усилится до такой степени, что Сербия будет вынуждена «принять какую-то другую реальность».