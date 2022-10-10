Анкоридж, США, 10 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Американские сенаторы от штата Аляска Лиза Мурковски и Дэн Салливан позитивно оценили новую арктическую стратегию США, которая была опубликована в пятницу, 7 октября, на сайте администрации Белого дома. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает информационное агентство Alaska Public Media.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я довольна тем, что правительство США уделяет особое внимание безопасности, инфраструктуре, адаптации к климату и устойчивости, более активным консультациям со штатом Аляска и коренными племенами и корпорациями Аляски, а также повышению роли арктической дипломатии путём создания должности посла Арктики — это всё, к чему я призывала», — сказала сенатор Лиза Мурковски.

По её словам, акцент на военный безопасности более чем уместен, ссылаясь на недавний инцидент, когда двое россиян проплыли через Берингов пролив к острову Святого Лаврентия на Аляске.

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«Я высоко оцениваю всестороннюю поддержку увеличения оперативных возможностей Америки, инфраструктуры, береговой охраны и военно-морских судов в Арктике. Также рад за то, что они подняли голоса и интересы людей, которые на самом деле живут в Арктике — жителей Аляски, которые населяли эти земли на протяжении тысячелетий», — подчеркнул Салливан.

Несмотря на это, Салливан выразил неудовлетворение о «столпе», касающемся климата. Он выразил беспокойство, что администрация Байдена «продолжит сосредотачиваться на прекращении ответственной разработки ресурсов, таких, как нефть, природный газ и важнейшие полезные ископаемые на Аляске». Также он высказал своё недовольство стратегией 2013 года, которая «заполнена в основном картинками».

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре ее «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Вашингтоне ещё при администрацииДональдаТрампа говорили о необходимости придать больший вес представителю страны в Арктическом совете. И странно, что этого не было сделано раньше.

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