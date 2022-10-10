Москва, , 20:57 — REGNUM Объявление в розыск рассмешило вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.

Борис Чернышов Sherbec

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«Слышал, что депутатов объявили в розыск. Очередная ржака от нацистского режима клоуна-диктатора Зеленского», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

«Скоро его «следователи», да и сам он предстанут перед нашим судом, самым гуманным на планете (но не для них). Уверен, что их допросы скоро состоятся. Денацификация неизбежна», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, служба безопасности киевского режима (СБУ) объявила в розыск спикера Госдумы Вячеслава Володина и других депутатов Госдумы. Также в розыск объявлена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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