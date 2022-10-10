Нью-Йорк, США, 10 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. С осуждением ударов ВС РФ по объектам на территории б. УССР выступил секретариат ООН, сообщил 10 октября журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, узнав о том, что российские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории б. УССР, генсек ООН Антониу Гутерреш был «глубоко шокирован».

По словам Дюжаррика, секретариат ООН считает случившееся «очередной неприемлемой эскалацией».

Напомним, ракетным ударам ВС РФ, которые 10 октября обесточили ряд городов на территории б. УССР, предшествовала масса террористических актов со стороны ВСУ и спецслужб киевского режима, в частности — подрыв Крымского моста.