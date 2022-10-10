Рим, , 20:52 — REGNUM Жители стран ЕС должны проявить сплоченность, именно от этого во многом будет зависеть решение проблемы безопасности Евросоюза, заявил 10 октября президент Итвалии Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Jaqen

Евросоюз является «мишенью нынешней войны» и потому тем более призван дать «единый и последовательный» ответ на актуальные вызовы, полагает формальный глава итальянского государства.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.