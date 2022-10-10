Рим, 10 октября 2022, 20:52 — REGNUM Жители стран ЕС должны проявить сплоченность, именно от этого во многом будет зависеть решение проблемы безопасности Евросоюза, заявил 10 октября президент Итвалии Серджо Маттарелла.
Евросоюз является «мишенью нынешней войны» и потому тем более призван дать «единый и последовательный» ответ на актуальные вызовы, полагает формальный глава итальянского государства.
С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.