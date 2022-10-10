Рим, 10 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Жители стран ЕС должны проявить сплоченность, именно от этого во многом будет зависеть решение проблемы безопасности Евросоюза, заявил 10 октября президент Италии Серджо Маттарелла.

Jaqen Серджо Маттарелла

Евросоюз является «мишенью нынешней войны» и потому тем более призван дать «единый и последовательный» ответ на актуальные вызовы, полагает формальный глава итальянского государства.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.