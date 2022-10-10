Москва, , 20:50 — REGNUM Удары по инфраструктуре киевского режима подняли боевой дух и дух народа, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия»).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тот сегодняшний удар поднял не только дух наших вооруженных сил — действующих на поле боя, и тех, кто скоро пополнит их ряды, но и всего нашего народа. Всё-таки верховный главнокомандующий принял решение вовремя. Не рассусоливая, а жестко, четко и, еще раз подчеркну, вовремя», — отметил Колесник в телеграм-канале.

Такие удары поднимают дух нашего народа и поддержат еще мобилизованных, то есть это серьезный, многовекторный удар, подчеркнул парламентарий.

«Но будет и еще серьезней. Могут не сомневаться не только [Киев], но и те, кто её подзуживает», — заключил Колесник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате ракетных ударов, нанесённых ВС России, на территории, подконтрольной киевскому режиму, повреждено 29 критически важных объектов инфраструктуры.

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