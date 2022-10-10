Рим, , 20:46 — REGNUM На первых заседаниях нового правительства Италии будут рассматриваться вопросы роста тарифов, проблем энергоснабжения и бюджета страны на 2023 год, заявила 10 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Vox España

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.

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Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой. В настоящее время Мелони, Берлускони и Сальвини продолжают консультации о персональном составе нового правительства и его программе.