Рим, 10 октября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В 2021 году на дорогах Италии в результате ДТП погибли 2875 человек, сообщили 10 октября в национальной службе статистики.

Знак «STOP»

Общее число дорожно-транспортных происшествий превысило 150 тысяч. Ранения и травмы получили более 200 тысяч человек.

Главными причинами «смертельных» ДТП становились отвлечение внимание водителя и превышение скоростного режима.

Также отмечается почти четырехкратный рост количества происшествий с участием электросамокатов (до 2101).