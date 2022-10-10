Москва, 10 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Сербия Александра Вучича и Армения Никола Пашиняна предпочитают евроатлантическую интеграцию военному нейтралитету, что не может не сказаться на отношениях этих двух стран с Россией. Такое мнение высказал во время круглого стола под названием «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту», прошедшего 10 октября в пресс-центре ИА REGNUM в Москве, главный редактор агентства Модест Колеров.

Azatutyun.am Модест Колеров

Модест Колеров У нас перед глазами аналогия между Сербией Вучича и Армении Пашиняна. У нас нет территориальной связи с обеими странами, у нас есть особые отношения с обеими странами. Есть тенденция отхода руководства наших братских по народам стран от партнерских отношений с Россией (в случае Вучича) или союзнических отношений (в случае Пашиняна). Сербия и Армения быстро уходят от близких отношений с Россией, чтобы как можно скорее интегрироваться с НАТО и ЕС. Они свободны это делать, но они выбирают именно евроатлантическую интеграцию и не выбирают нейтралитет. А в Европе есть достаточно примеров внутриконтинентального нейтралитета. Но Вучич и Пашинян выбирают враждебный России блок.

Главный редактор ИА REGNUM напомнил, что сейчас НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России на территории б. УССР.

«Вучич хочет таким образом не только интегрироваться с ЕС и НАТО, но и вступить в войну против России. Это надо говорить прямо. У России нет возможности повлиять на эту измену в Сербии и в Армении. Сербия и Армения не хотят остаться нейтральными в борьбе Запада против России, они хотят стать протекторатами Запада против России», — полагает Модест Колеров.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока вред, который такая позиция наносит Республике Сербии, не усилится настолько, что ее руководство будет вынуждено «принять какую-то другую реальность».