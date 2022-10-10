Рим, , 20:36 — REGNUM Более 300 тысяч жителей Италии подали заявки на получение компенсаций за расходы на психологов, передают национальные СМИ 10 октября.

У психолога Цитата из сериала «Пациенты» США 2008-2010

Декрет о компенсации этих расходов был утвержден правительством страны в период эпидемии коронавируса, когда резко увеличилось количество обращений к психологам.

Отмечается, что большую часть (60%) заявок о получении компенсаций отправили молодые люди (до 35 лет).

Граждане могут получить компенсацию в размере до 600 евро. Общий объем программы из-за высокого спроса был увеличен с 10 до 25 млн евро.