Рим, 10 октября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Более 300 тысяч жителей Италии подали заявки на получение компенсаций за расходы на психологов, передают национальные СМИ 10 октября.

Цитата из сериала «Пациенты» США 2008-2010 У психолога

Декрет о компенсации этих расходов был утвержден правительством страны в период эпидемии коронавируса, когда резко увеличилось количество обращений к психологам.

Отмечается, что большую часть (60%) заявок о получении компенсаций отправили молодые люди (до 35 лет).

Граждане могут получить компенсацию в размере до 600 евро. Общий объем программы из-за высокого спроса был увеличен с 10 до 25 млн евро.