Тюмень, , 20:32 — REGNUM В Тюменской области с начала 2022 года земельные наделы в собственность бесплатно получили 834 многодетные семьи, социальную выплату вместо участка — 47 семей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Многодетные семьи Onf.ru

Всего по состоянию на 1 октября 2022 земельными участками и социальными выплатами обеспечен 81% многодетных семей, поставленных на учёт.

Отмечается, что программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков действует в Тюменской области с 2011 года. И за это время земельные наделы получили 10 459 семей. С 2020 года соцвыплата взамен участка предоставлена 328 семьям.

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