Рим, , 20:31 — REGNUM Правительство Италии на заседании 10 октября утвердило общие параметры проекта бюджета на 2023 год.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кабинет Джорджи Мелони, который сменит правительство Драги в ближайшие дни, сможет внести изменения. Министры правительства Драги подготовили для своих сменщиков аналитические материалы и макроэкономические прогнозы на 2023 год.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.