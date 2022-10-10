Штутгарт, Германия, , 20:30 — REGNUM Главный тренер немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Пеллегрино Матараццо отправлен в отставку. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте команды.

Эмблема ФК «Штутгарт»

44-летний американский специалист возглавлял «Штутгарт» с декабря 2019 года. «Штутгарт» стал первым клубом в тренерской карьере Матараццо.

После девяти сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2022/23 «Штутгарт» без побед и с пятью набранными очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Штутгарт» остается единственной командой в текущем сезоне чемпионата Германии, не одержавшей ни одной победы.