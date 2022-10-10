Москва, , 20:30 — REGNUM Семь лет назад рядом с «Северным потоком» находили подводный взрыватель НАТО, но тогда альянс заявил, что «потерял» его на учениях, рассказал 10 октября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, сообщает пресс-службе Газпрома.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В связи с недавней диверсией на СП и «Северной потоке — 2» Куприянов напомнил о событиях на «Северном потоке», которые уже были зафиксированы прежде, указав на хорошо известный случай.

Сергей Куприянов «6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток — 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами чётко у одной из ниток».

Показав фото, он назвал точное место — 651-й км, глубина 40 м. Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооружённые силы. Остановленную из-за этого происшествия транспортировку газа возобновили.

Сергей Куприянов «НАТО заявили о том, что подводный взрыватель потерялся. На учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом».

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