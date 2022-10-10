Москва, 10 октября 2022, 20:30 — REGNUM Семь лет назад рядом с «Северным потоком» находили подводный взрыватель НАТО, но тогда альянс заявил, что «потерял» его на учениях, рассказал 10 октября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, сообщает пресс-службе Газпрома.
В связи с недавней диверсией на СП и «Северной потоке — 2» Куприянов напомнил о событиях на «Северном потоке», которые уже были зафиксированы прежде, указав на хорошо известный случай.
Показав фото, он назвал точное место — 651-й км, глубина 40 м. Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооружённые силы. Остановленную из-за этого происшествия транспортировку газа возобновили.
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