Москва, 10 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Семь лет назад рядом с «Северным потоком» находили подводный взрыватель НАТО, но тогда альянс заявил, что «потерял» его на учениях, рассказал 10 октября официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, сообщает пресс-служба Газпрома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В связи с недавней диверсией на СП и «Северной потоке — 2» Куприянов напомнил о событиях на «Северном потоке», которые уже были зафиксированы прежде, указав на хорошо известный случай.

Сергей Куприянов «6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток — 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами чётко у одной из ниток».

Показав фото, он назвал точное место — 651-й км, глубина 40 м. Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооружённые силы. Остановленную из-за этого происшествия транспортировку газа возобновили.