Самара, 10 октября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам проработать вопрос скорейшего получения статуса ветерана боевых действий бойцами, вернувшимися из зоны спецоперации. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Семьи мобилизованных

Этот вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

Самарский губернатор напомнил, что после возвращения из зоны проведения спецоперации мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий, поэтому смогут претендовать на получение компенсации расходов на оплату за жилые помещения и капитальный ремонт.

В связи с этим Азаров поручил внимательно проработать вопрос получения статуса ветерана боевых действий.

«Мы с вами заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее этот статус — при наличии оснований — бойцы получали и могли претендовать на федеральные льготы. Поэтому я попросил бы вместе с Министерством обороны разобраться в деталях: что нужно для того, чтобы этот статус получить, чтобы процесс шел без проволочек», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что члены семей военнослужащих, включая мобилизованных, в регионе получают медицинскую помощь в военном госпитале.

«По оперативным данным, полученным от медицинских организаций на сегодняшний день, осмотрено 1786 родственников участников спецоперации», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Александра Фетисова.

Он также добавил, что семьям воинов оказывается помощь в решении мелких бытовых вопросов (ремонт, предоставление транспорта, обеспечение газовыми баллонами, дровами).

«Работа ведется на системной основе», — заверил он.

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