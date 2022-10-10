Рим, 10 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги провел 10 октября последнее заседание правительства страны, а также провел с министрами небольшую фотосессию и поблагодарил их за работу.

World Economic Forum Марио Драги

Сформированный в феврале 2021 года кабинет успешно противостоял многочисленным вызовам от коронавируса до энергокризиса и «возвращения войны в Европу», полагает Драги.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.