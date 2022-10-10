Москва, 10 октября 2022, 20:23 — REGNUM Продюсер Аркадий Кудряшов, друживший и работавший с Юрием Шатуновым, заявил, что он никогда не слышал об умершем клавишнике «Ласкового мая» Михаиле Афанасьеве. Об этом 10 сентября сообщает портал mk.ru.

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )»

«Я такого не знаю, — заявил Кудряшов. «Я даже не понимаю, о ком вы говорите. Кто этот человек?», — сказал продюсер во время беседы с журналистами. Стоит отметить, что он занимал должность администратора «Ласкового мая».

Ранее Андрей Разин сообщил о смерти Михаила Афанасьева, назвав покойного клавишником первого состава «Ласкового мая». Он заявил, что Афанасьев «бессменно работал» в его группе на постоянной основе и «бессменно сопровождал концерты».

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