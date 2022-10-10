Москва, 10 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Продюсер Аркадий Кудряшов, друживший и работавший с Юрием Шатуновым, заявил, что он никогда не слышал об умершем клавишнике «Ласкового мая» Михаиле Афанасьеве. Об этом 10 сентября сообщает портал mk.ru.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«Я такого не знаю, — заявил Кудряшов. «Я даже не понимаю, о ком вы говорите. Кто этот человек?», — сказал продюсер во время беседы с журналистами. Стоит отметить, что он занимал должность администратора «Ласкового мая».

Ранее Андрей Разин сообщил о смерти Михаила Афанасьева, назвав покойного клавишником первого состава «Ласкового мая». Он заявил, что Афанасьев «бессменно работал» в его группе на постоянной основе и «бессменно сопровождал концерты».