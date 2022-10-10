Москва, , 20:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич введет санкции против России, потому что ему это нужно для евроатлантической интеграции Сербии. Такое мнение высказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 10 октября во время круглого стола под названием «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому перевороту», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM В Москве.

Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Колеров отметил, что во время пресс-конференции 8 октября в Белграде Вучич напомнил России, что в начале 1992 года Москва ввела санкции против Югославии.

«Честно говоря, было бы странно, если бы та Россия, которая стояла тогда на четырех костях на руинах разваленного СССР, еще имела бы волю занять независимую позицию. Ссылка на 1992 год со стороны администрации Вучича имеет своей целью закрыть глаза на 1999 год и Резолюцию СБ ООН №1244, которую защищает Россия. Эта ссылка лицемерная, недобросовестная и служит еще одним доказательством того, что администрация Вучича ищет аргументы и фальшивые обоснования к тому, чтобы ввести санкции против России», — рассказал Колеров.

Напомним, что Александр Вучич ранее заявил, что Сербия «не в долгу ни перед кем» и что «те, против кого мы не вводим санкции уже 230 дней, ввели санкции против нас уже на третий день, при этом никто на них не оказывал давление по этому поводу», очевидно намекая на санкции против СР Югославии, за которые Россия проголосовала в СБ ООН в 1992 году.