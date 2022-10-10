Минск, , 20:53 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о запрете повышение цен в стране — это популистское высказывание. Скорее всего, достаточно эффектное. Но самое главное — что будет после него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября рассказал философ Сергей Иванников.

Инфляция © ИА REGNUM

Сергей Иванников «Ценам можно приказать остановиться, но само собой это произойти не может. Для этого необходимо что-то сделать. И будет лучше, если у белорусского правительства есть соответствующий план. Проблема инфляции в Белоруссии имеет не столько внутреннее, сколько внешнее происхождение. Белорусские предприятия зависят от иностранных поставщиков, в том числе западных. И, следовательно, белорусские цены «прислушиваются» к состоянию западных рынков, гдеускоряются инфляционные процессы. И есть серьёзное подозрение, что западная инфляция заявление Александра Григорьевича не услышала и не услышит».

По мнению эксперта, остановить рост цен можно лишь в том случае, если правительство Белоруссии возьмёт инфляционные издержки белорусских предприятий, зависящих от западных поставок комплектующих, на себя. «В этом случае, во-первых, модель взаимоотношений правительства с такими предприятиями должна быть уже сформирована, и тогда в данный момент она уже осуществляется, а, во-вторых, у правительства должны быть соответствующие средства. Если их нет, что тоже очень вероятно, можно их попросить у России. Но в этом случае просить придётся часто и с каждым разом всё больше, т. к. инфляционные процессы в Европе будут усиливаться», — считает Иванников.

«Если же заявление об остановке цен — это всего лишь магический жест, то у белорусских производителей есть два варианта. Первый — это достаточно быстрая приостановка деятельности. Второй — перенос активности в сферу чёрного рынка. Но это действие очень легко отследить. Да и время сейчас не то, не Советский Союз. Первый вариант кажется более реалистичным. Но в любом из этих двух случаев полки белорусских магазинов могут лишится большого количества товаров», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Барановичская межрайонная прокуратура 10 октября возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора одного из торговых объектов за необоснованное повышение цены.