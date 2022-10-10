Эксперт: инфляция не услышит приказ Лукашенко остановиться
Минск, 10 октября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о запрете повышения цен в стране — это популистское высказывание. Скорее всего, достаточно эффектное. Но самое главное — что будет после него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября рассказал философ Сергей Иванников.
По мнению эксперта, остановить рост цен можно лишь в том случае, если правительство Белоруссии возьмёт инфляционные издержки белорусских предприятий, зависящих от западных поставок комплектующих, на себя. «В этом случае, во-первых, модель взаимоотношений правительства с такими предприятиями должна быть уже сформирована, и тогда в данный момент она уже осуществляется, а во-вторых, у правительства должны быть соответствующие средства. Если их нет, что тоже очень вероятно, можно их попросить у России. Но в этом случае просить придётся часто и с каждым разом всё больше, т. к. инфляционные процессы в Европе будут усиливаться», — считает Иванников.
«Если же заявление об остановке цен — это всего лишь магический жест, то у белорусских производителей есть два варианта. Первый — это достаточно быстрая приостановка деятельности. Второй — перенос активности в сферу чёрного рынка. Но это действие очень легко отследить. Да и время сейчас не то, не Советский Союз. Первый вариант кажется более реалистичным. Но в любом из этих двух случаев полки белорусских магазинов могут лишится большого количества товаров», — заключил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Барановичская межрайонная прокуратура 10 октября возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора одного из торговых объектов за необоснованное повышение цены.