Минск, 10 октября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о запрете повышения цен в стране — это популистское высказывание. Скорее всего, достаточно эффектное. Но самое главное — что будет после него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября рассказал философ Сергей Иванников.

ИА REGNUM Инфляция

Сергей Иванников «Ценам можно приказать остановиться, но само собой это произойти не может. Для этого необходимо что-то сделать. И будет лучше, если у белорусского правительства есть соответствующий план. Проблема инфляции в Белоруссии имеет не столько внутреннее, сколько внешнее происхождение. Белорусские предприятия зависят от иностранных поставщиков, в том числе западных. И, следовательно, белорусские цены «прислушиваются» к состоянию западных рынков, где ускоряются инфляционные процессы. И есть серьёзное подозрение, что западная инфляция заявление Александра Григорьевича не услышала и не услышит».

По мнению эксперта, остановить рост цен можно лишь в том случае, если правительство Белоруссии возьмёт инфляционные издержки белорусских предприятий, зависящих от западных поставок комплектующих, на себя. «В этом случае, во-первых, модель взаимоотношений правительства с такими предприятиями должна быть уже сформирована, и тогда в данный момент она уже осуществляется, а во-вторых, у правительства должны быть соответствующие средства. Если их нет, что тоже очень вероятно, можно их попросить у России. Но в этом случае просить придётся часто и с каждым разом всё больше, т. к. инфляционные процессы в Европе будут усиливаться», — считает Иванников.

«Если же заявление об остановке цен — это всего лишь магический жест, то у белорусских производителей есть два варианта. Первый — это достаточно быстрая приостановка деятельности. Второй — перенос активности в сферу чёрного рынка. Но это действие очень легко отследить. Да и время сейчас не то, не Советский Союз. Первый вариант кажется более реалистичным. Но в любом из этих двух случаев полки белорусских магазинов могут лишится большого количества товаров», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Барановичская межрайонная прокуратура 10 октября возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора одного из торговых объектов за необоснованное повышение цены.