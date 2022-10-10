10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили поведение экс-посла киевского режима в Берлине Андрея Мельника, который в социальной сети Twitter позволил себе агрессивно ответить на вопрос члена Левой партии Германии Эзги Гюйылдар о том, почему сын дипломата до сих пор не в ВСУ, а продолжает учебу в Берлине.

Оксана Переможенко, , 20:41 — REGNUM Экс-посол киевского режима в Берлине Андрей Мельник в социальной сети Twitter агрессивно ответил на вопрос члена Левой партии Германии Эзги Гюйылдар о том, почему сын дипломата до сих пор не в ВСУ, а продолжает учебу в Берлине.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на вопрос немецкого политика дипломат киевского режима назвал политика «бессовестной», а её партию — «бесчеловечной и ужасной», порекомендовав ей переживать «из-за своей левой грязи». Напоследок Мельник внес аккаунт политика в черный список.

Выходку дипломата киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что никто из детей представителей киевского режима не находится на фронте, туда отсылают только детей простых жителей б. УССР. Иные добавили, что такое происходит, т. к. немцы позволяют представителям киевского режима «вылазить на голову».

«А вообще у кого из руководящей верхушки Киева кто из детей воюет?» — задался вопросом П. Н. К.

«Жалко своего сыночка, вдруг убьют?.. А сыновей других [жителей бывш. УССР] не жалко, их много», — с сарказмом добавила «Белая Лилия».

«Не барское это дело — на вопросы депутатов отвечать», — пишет Дмитрий Х.

«Потому что детей берегут, а на народ им наплевать. Пусть за них гибнут, а они будут радоваться», — прокомментировал Дмитрий.

«Вот, сразу, с первых слов видно политика мирового уровня», — смеется Юлия.

«Для человека без совести и чести не бывает неудобных вопросов. Лишний повод нахамить», — написала Елена.

«Бессердечная! Нет сердца у злых немцев, посмели про кровинушку спросить», — иронизирует Ирина.

«Мельник конечно не хочет, чтобы его [сын погиб] на войне за американские интересы, он же не дурак», — отреагировал Aleksey.

«Великий человек. Дипломатище. Что тут скажешь?» — с сарказмом отметила Елена.

Андрей Мельник Посольство Украины в Германии

«У немцев вообще самоуважение отсохло и отвалилось? Он им на голову гадит уже», — не выдержала Maria V.

«Немцы утрутся, потому что они полностью под США. И психологически, и экономически, и структурно», — отметил Андрей.

«Украинство. Во всей красе! Как по хрестоматии!» — добавил Алексей Е.

«Не дождусь, когда они (жители западной части б. УССР — О. П.) полякам достанутся и те из них дурь выбивать будут», — с сарказмом комментирует Афелья.

«Все помнят легендарного генерала Лебедя. Так вот он сказал: «Дайте мне собрать роту, состоящую из детей элиты, и война на второй день кончится». А ведь он был прав. Смотрите, как дипломат Мельник занервничал», — написал Atlas.

Александр Лебедь Михаил Евстафьев.

«Стыдно, наверное, за такого папу», — задумался Сергей.

«Действительно, какая ужасная и бессердечная дама, такие вопросы представителю святой нации задавать», — смеется еще один участник обсуждения.

«Потому что немцы слишком испорчены толерантностью. А то за «унылую ливерную колбасу» в адрес канцлера не только сына выслали бы, но и в табло дали. Как-то так…» — подытожил Леонид.