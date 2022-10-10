Лаганский район, Калмыкия, , 20:09 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанет тренер-педагог, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 10 октября.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что в июле 2022 года 47-летняя жительница Тольятти — тренер-педагог дополнительного образования МБОУ «Мечта», и 12-летний мальчик по пути на спортивные сборы в Адыгею заехали в село Джалыково Лаганского района. Женщина пренебрегла мерами ответственности и разрешила мальчику искупаться в водоёме — Михайловском канале. Ребёнок утонул.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.