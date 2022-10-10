Барановичи, Белоруссия, 10 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Межрайонная прокуратура города Барановичи (Белоруссия) возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора одного из торговых объектов за необоснованное повышение цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В заявлении прокуратуры утверждается, что подозреваемый 7 октября повысил на 13% цену на один из продовольственных товаров, при этом он достоверно знал о действующем с 6 октября запрете на повышение.

«Противоправные действия квалифицированы по части второй статьи 424 Уголовного кодекса Республики Белоруссия — злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам», — говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на совещании по экономическим вопросам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.