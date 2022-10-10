Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что США и мировая экономика могут столкнуться с рецессией уже через полгода, сообщает CNBC 10 октября.

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Бешеная инфляция, значительное повышение процентных ставок, киевский конфликт и непредсказуемые последствия политики федеральной резервной системы, — вот лишь несколько индикаторов потенциальной рецессии, указал Димон.

«Это очень, очень серьезные вещи, которые, как я думаю, могут подтолкнуть США и весь мир — при том, что Европа уже находится в рецессии — они могут подтолкнуть США к рецессии через шесть-девять месяцев», — сказал экономист.

Напомним, в этом году в США ожидаются самые низкие с 2015 года показатели праздничных онлайн-продаж, так как американцы страдают из-за высокой инфляции и растущих процентных ставок.

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