Донецк, 10 октября 2022, 20:04 — REGNUM Подразделения российских военнослужащих успешно отразили попытку противника прорвать оборону. ВСУ потеряли при этом около 50% техники и живой силы. Об этом сообщил командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.
Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, Герой России, секретарь совбеза Чечни Алаудинов рассказал в эфире каналу «Россия 24» об уже имеющихся положительных результатах в зоне СВО после назначения Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Чеченский лидер поблагодарил командира «Ахмата» «за трезвую оценку сложившейся ситуации и успешное выполнение возложенных задач».