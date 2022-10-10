Донецк, 10 октября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Подразделения российских военнослужащих успешно отразили попытку противника прорвать оборону. ВСУ потеряли при этом около 50% техники и живой силы. Об этом сообщил командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, Герой России, секретарь совбеза Чечни Алаудинов рассказал в эфире каналу «Россия 24» об уже имеющихся положительных результатах в зоне СВО после назначения Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.

«Апты Аронович (Алаудинов) подчеркнул, что спецподразделения «Ахмат» продолжают успешно удерживать занятые позиции, а также о том, что киевская сторона потеряла около 50% техники и живой силы, пытаясь прорвать нашу оборону», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер поблагодарил командира «Ахмата» «за трезвую оценку сложившейся ситуации и успешное выполнение возложенных задач».