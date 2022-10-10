Токмак, Запорожская область, , 20:05 — REGNUM Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны бандеровских боевиков вечером 10 октября, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Удар был нанесён из РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В результате серьёзные ранение получил местный житель. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Серьёзные повреждения в результате бандеровского ракетного обстрела получили два зернохранилища.

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