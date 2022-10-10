Токмак, Запорожская область, 10 октября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны бандеровских боевиков вечером 10 октября, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Удар был нанесён из РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В результате серьёзные ранение получил местный житель. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Серьёзные повреждения в результате бандеровского ракетного обстрела получили два зернохранилища.