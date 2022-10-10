Челябинск, , 19:59 — REGNUM В Челябинске вынесен приговор по делу об убийстве заместителя директора национального парка «Зюраткуль». Преступление было совершено в 2010 году, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес облсуд. Два челябинца обвинялись в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего и в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия и суда, в июле 2010 года после проведения экскурсии для группы туристов замдиректора остался ночевать на территории национального парка, а затем пропал. После обращения его родственников СКР завёл уголовное дело по факту убийства. А в мае 2012 года на глубине 47 метров в пещере естественного происхождения возле посёлка Алексеевка Саткинского района был обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. На тот момент эксперты не смогли идентифицировать его личность. Но в 2021 году предварительное расследование было возобновлено. Эксперты установили, что останки принадлежат пропавшему замдиректора нацпарка.

А затем полицейские задержали подозреваемых. По данным следователей, они занимались незаконной охотой и потерпевший пресекал их подобные действия. В ночь с 10 на 11 июля 2010 года пьяные браконьеры убили руководителя, а затем один из них отвёз тело к пещере и сбросил.

Также выяснилось, что в 2019 году один из задержанных причинил жителю Сатки тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице, а второй убил собаку на глазах у ребёнка. Малолетний в результате получил тяжёлую психологическую травму. Суд назначил одному подсудимому 14 колонии строгого режима, а другому — 17 лет. Также они должны уплатить представителю убитого 3 млн. рублей.