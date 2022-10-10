Москва, 10 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Законопроект об обезличенных персональных данных уже почти готов к внесению в Госдуму, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

«Формально в нем идет речь об обязательном обезличивании информации перед их передачей в общее «озеро данных». Предполагается, что получатели конечных дата-сетов не будут иметь возможности каким-то образом развернуть этот процесс и понять, кому именно принадлежит та или иная информация. Поэтому никаких механизмов получения согласия гражданина на обезличивание его данных не предполагается», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

В целом концепция противоречит подходу к регулированию, который сформировался в законодательной практике в последние несколько лет — когда только гражданин имеет право распоряжаться своими персональными данными, указал парламентарий.

Парламентария также совершенно не устраивает та безапелляционность, с которой авторы законопроекта относятся к процессу обезличивания.

«Действительно, сегодня не существует доступных технологий, которые позволяют провести обратную персонализацию. Но также нет и никакой гарантии, что такая технология не появится в обозримом будущем», — рассуждает депутат.

Тут уместна аналогия с дипфейками, которые еще недавно казались фантастикой, а сегодня уже доступны пользователям соцсетей, добавил Горелкин.

«Поэтому считаю нужным заложить защитные механизмы уже на ранней стадии регулирования, чтобы потом нам не пришлось лихорадочно думать, как бороться с новыми проблемами», — подчеркнул он.