Москва, 10 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Киевский режим планирует использовать иностранных дипломатов в качестве «живого щита». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Офис Зеленского просит посольства западных стран не покидать Киев, дабы не сеять панику. Поскольку системы ПВО [Киева] явно неспособны отразить удары ВКС России, неонацисты в Киеве вновь прибегают к тактике «живого щита». Только теперь вместо мирного населения делается попытка использовать иностранных дипломатов», — отметил Зюганов.

Парламентарий не думает, что эта инициатива Зеленского обрадует европейских и американских диппредставителей.

«Одно дело жертвовать жизнями десятков тысяч [жителей], сжигая их в топке войны НАТО против России. И совсем другое дело подставлять собственные головы под весьма точные удары российских ВКС», — добавил Зюганов.