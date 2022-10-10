Москва, , 19:50 — REGNUM Обращения верховному комиссару ООН по правам человека, в Международный Комитет Красного Креста, Европейский Совет, Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ, Amnesty International направил 10 октября глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в связи с расправой бандеровцев над жителями Купянска, сообщается в его телеграм-канале.

Валерий Фадеев Kremlin.ru

Фадеев предложил адресатам ознакомиться с шокирующим видео, опубликованным бывшим командиром «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максимом Жориным. Это видео «документирует преступления» ВСУ, контролирующих Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

В своём обращении в международные структуры Фадеев указал, что ВСУ проводят внесудебные расправы, физическое уничтожение людей, «проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву».

Он призвал правозащитников вмешаться, чтобы остановить «геноцид мирного населения», а для начала — провести международное расследование зафиксированных на видео преступлений.

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