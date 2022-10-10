Ростов-на-Дону, , 19:48 — REGNUM Донской губернатор Василий Голубев 10 октября подписал постановление правительства Ростовской области о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан, о чём глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Официальный портал Правительства Ростовской области

Так, детей мобилизованных жителей Ростовской области зачислят в детские сады без очереди. Посещать дошкольные учреждения ребята будут бесплатно. Учеников школ 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Обедами или компенсацией за них обеспечат студентов очных форм обучения в государственных колледжах и училищах. Также дети смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях.

Детям-инвалидам, инвалидам либо пожилым членам семьи мобилизованных жителей Дона предоставят социальное обслуживание. Родственникам мобилизованных окажут максимальное содействие в поиске подходящей работы, профессиональном обучении и переобучении, а также в получении других видов помощи.

Мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты транспортного и земельного налогов.