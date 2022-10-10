Москва, 10 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Кредитные каникулы для мобилизованных малых и средних предпринимателей, которые являются единственными участниками организации, могут быть продлены, если владелец после службы будет находиться на лечении, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Council.gov.ru Николай Журавлев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса.

«Таких юридических лиц около 800 тыс., это 35% от всех субъектов МСП — юр. лиц. В течение каникул платежи по кредитам приостанавливаются. Начисление неустойки, пени и штрафов не допускается. Срок «кредитных каникул» составит весь срок военной службы, увеличенный на 30 дней, и сможет быть продлен на время нахождения на лечении», — отметил Журавлев в своем телеграм-канале.