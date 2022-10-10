Москва, 10 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Российский режиссер и композитор Azar Strato должен был написать музыку к новой части аркадных гонок Need for Speed. Об этом 10 октября сообщил портал GameMAG.

Компьютерная игра Need For Speed Heat

Музыкант рассказал, что сотрудникам студии Criterion Games, разрабатывающим Need for Speed Unbound, настолько понравился его клип «Нарушители пустоты», что они решили положить его в основу концепции игры. В ноябре 2021 года с ним связались представители Electronic Arts, которые не только предложили композитору сочинить 50-минутный саундтрек к проекту, но и снять трейлер.

«Дело дошло до подписания контрактов на мою музыку», — сообщил Azar Strato. Однако этим планам не суждено было сбыться, всё изменилось после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории б. УССР. «Офис EA закрыли в Москве, и меня, как русского артиста, тоже отменили», — рассказал музыкант.

Напомним, релиз игры Need for Speed Unbound в жанре симулятора гонок состоится 2 декабря 2022 года на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S. Ранее разработчики сообщили, что к реализации этого проекта они привлекли рэпера A$AP Rocky.