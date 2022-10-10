Химки, Московская область, , 19:36 — REGNUM Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех игроков от тренировок с основной командой. Об этом 10 октября сообщает издание «Чемпионат».

ФК «Химки»

По информации источника, речь идет о Брайане Идову, Дмитрии Тихом и Илье Камышове. В текущем сезоне 30-летний нигерийский защитник Идову принял участие в 11-ти матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

7 октября «Химки» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу уступили «Уралу» из Екатеринбурга со счетом 1:2.

На данный момент «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.