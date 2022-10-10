Ростов-на-Дону, , 19:31 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства падения трёхлетнего ребёнка из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 10 октября.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент случился на улице Штахановского в Первомайском районе Ростова-на-Дону 9 октября. Предположительно, мальчик, оставшись без присмотра родителей, залез на подоконник и выпал из открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. С травмами ребёнок был доставлен в больницу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.