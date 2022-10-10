Санкт-Петербург, , 20:28 — REGNUM В ходе исследования оазиса Холмы Ларсеманн в Антарктиде было обнаружено озеро с уникальными для данного региона морфометрическими характеристиками дна. Открытие было сделано учёными Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета в районе станции «Прогресс» в Антарктиде. Исследования были проведены в рамках 67-й российской антарктической экспедиции. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

В Антарктиде Oceanbook.at

В оазисе Холмы Ларсеманн находится более 150 известных пресных озёр, общей чертой которых является слаборасчленённый характер подводного рельефа. Отмечается, что в самых глубоких водоёмах отсутствуют значительные уклоны и локальные перепады отметок дна.

Проведённое группой российских ученых детальное исследование малого озера в южной части полуострова Брокнес показало совершенно новые детали. Специалистами была проведена батиметрическая съёмка, подводная фото и видеосъёмка, георадарная съёмка для определения мощности рыхлых отложений, а также получены георадиолокационные данные.

«Озеро площадью 4 385 кв. метров вытянуто с юга на север. Его максимальная длина составляет 143 метра, а максимальная ширина — 53 метра. В результате исследования были обнаружены впадины: при средней глубине большей части водоема около 1 м в его котловине развиты четыре узких впадины, ширина которых не превышает 5,5 м, а максимальная глубина достигает 27,8 м», — указано в сообщении.

Изучение и анализ полученных материалов показывают, что морфологические особенности котловины озера Кольское уникальные и ранее в пределах оазиса не отмечались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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