Москва, 10 октября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении кредитных каникул мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса внесен в Госдуму парламентариями от «Единой России», отметил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Единая Россия внесла законопроект о расширении оснований для предоставления кредитных каникул мобилизованным. Он дает право на получение «каникул» субъектам МСП, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне СВО», — отметил сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, нововведение позволит сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц. Также законопроект предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам.

«Наша инициатива решает и еще одну проблему. Сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства. Таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты. Единая Россия предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях», — добавил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, рае в силу вступил закон о предоставлении кредитных каникул участникам специальной военной операции и членам их семеий.