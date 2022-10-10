Краснодар, , 19:29 — REGNUM В Краснодарском крае оперативно развернут резервные стоянки для водителей транспорта, следующего в Крым. Дополнительные меры будут предприняты в случае увеличения потока машин. Об этом на оперативном совещании 10 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, передает ИА REGNUM.

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

В кратчайшие сроки властям Кубани удалось организовать перехватывающие стоянки, пункты обогрева, полевые кухни. Сегодня важно информировать водителей на всем пути следования о месте расположения стоянок, изменениях в работе паромной переправы. Также следует учесть, что влияет на пропускную способность тщательный досмотр транспорта.

Глава Кубани призвал водителей без необходимости не выезжать в сторону Крымского моста и Керченской паромной переправы и поручил главам муниципалитетов подготовить дополнительные площадки для автомобилей на случай увеличения транспортного потока.