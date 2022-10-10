Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Американские СМИ обвинили хакерскую группу Killnet, которая, как они утверждают, связана с Россией, во взломе несколько веб-сайтов американских аэропортов. Об этом 10 октября сообщает Reuters.

Хакер CafeCredit.com

Кибератаке подверглись международные аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса, а также еще 12 американских аэропортов.

При этом руководство самих аэропортов пока не выяснило причины инцидента. Отмечается, что на работу компаний это никак не повлияло.

Напомним, что на прошлой неделе Killnet взяла на себя ответственность за атаку на веб-сайты правительств нескольких американских штатов, в том числе Колорадо, Миссисипи и Кентукки.