Тюмень, , 19:29 — REGNUM В Тюмени 9 октября проводили на дополнительную подготовку в Южный федеральный округ мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков Информационный центр правительства региона

«Пройдут годы и наши потомки будут бесконечно благодарны за то, что вы делаете для сохранения мира. Мы, работая в тылу, сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о ваших семьях», — напутствовал мобилизованных бойцов тюменский губернатор Александр Моор.

Военнослужащих провожали родные и близкие, а также представители духовенства.

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«Мой отец, который прошел всю Великую Отечественную войну и получил ранения, всегда говорил: самое важное — это солдатская верность, дружба и сплочение. Берегите себя, и тогда вы сбережете наше Отечество и свой народ», — заявил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Информационный центр правительства региона

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков напомнил, что воины отправляются защищать свою страну, своих родителей, семьи от фашисткой чумы, «как наши отцы защищали нас в свое время».

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«Мой отец воевал во время Великой Отечественной войны, брат прошёл Афганистан, я сам — определенные точки, два племянника сейчас находятся на фронте. От имени всех нас, людей, которые любят эту страну, говорю: Россия стояла, стоит и будет стоять. Спасибо вам, что вы сегодня в рядах защитников Отечества», — отметил Зиннат хазрат Садыков.

Юные тюменцы вручили командирам подразделений письма-треугольники, которые призваны согревать солдат теплом родного дома.