Самара, 10 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 25-летний российский фланговый полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал неудачную серию матчей команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

«Пропадает уверенность, когда перестаешь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы. Другого выхода у нас нет», — цитирует Ежова издание «Чемпионат».

Напомним, что в последний раз «Крылья Советов» побеждали 29 сентября в матче Кубка России с воронежским «Факелом». 9 октября самарская команда крупно уступила московскому «Спартаку» со счетом 2:5.

В текущем сезоне Роман Ежов принял участие в 11-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.