Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Посол США в Киеве Бриджит Бринк рассказала своим подписчикам в социальной сети Twitter, что она не пострадала во время взрывов 10 октября на территории б. УССР.

Бриджит Бринк и бывший временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли Пресс-служба посольства США в Белоруссии

Бринк также отметила, что команда посольства США не попала под удары.

Напомним, что сегодня глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что именно Соединённые Штаты контролируют все военные операции Киева.

Беседа состоялась перед взрывом Крымского моста. Пашковский сказал пранкерам, что «как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве признались, что США контролируют все операции ВСУ